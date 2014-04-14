Глава МЗС Швеції: Росія хоче слабку Україну

Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт констатує, що Росія не хоче проведення в Україні президентських виборів 25 травня і робить все, аби їх зірвати.

Як передає власний кореспондент УНІАН з Люксембурга, про це Більдт заявив, прибувши на Раду ЄС на рівні глав дипломатій 28-ми країн-членів.

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"Росія хоче дестабілізації України, Росія хоче слабкої України. Вона не хоче президентських виборів, вона хоче, аби вибори не відбулися на значній території України. Робиться все, щоб в Криму не було виборів, щоб кримчани - громадяни України не могли проголосувати. Якщо Росія захоче завадити президентським виборам на сході України - маємо зробити все, аби вибори там відбулися", - сказав Більдт.

За його словами, ЄС повинен вимагати від Росії трьох кроків для деескалації ситуації.

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По-перше, підкреслив Більдт, щоб Рада Федерації РФ відкликала дозвіл президенту Володимиру Путіну на застосування військ на всій території України. По-друге - Москва має дистанціюватися від нелегальних озброєних угруповань, які захоплюють адміністративні будівлі на сході України. І по-третє - Росія має відвести свої війська від східного кордону України, наголосив він.

"Якщо цих кроків не буде здійснено, тоді маємо подумати над посиленням наших санкцій проти Росії", - додав глава шведської дипломатії.