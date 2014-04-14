В АП розказали, як треба вести переговори з Донбасом

Про це заявив 14 квітня в ефірі «5 каналу» тимчасово виконуючий обов`язки Заступника голови Адміністрації Президента України Андрій Сенченко, повідомляє прес-служба в.о. Президента України.

«Ефективним рецептом діалогу з суспільством Донбасу можуть бути місцеві вибори. Їх не можна провести 25 травня, тому що це буде профанація», - сказав Сенченко.

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За його словами уряд працює над новою концепцією взаємодії центру і регіонів.

Сенченко вважає, що місцева влада повинна мати не тільки відповідальність, а й ресурси для забезпечення життєдіяльності людей, а також повноваження для цього. Він також зауважує, що місцеві вибори повинні відбутись після законодавчого закріплення цих норм.

«Нова влада готова до діалогу і простягає громадянам руку і каже, давайте будувати разом нову країну. Це насправді щире бажання. Питання тільки в тому, що дещо різні умови в центрі, на заході країни і на Донбасі», - підкреслив Сенченко.