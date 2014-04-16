Військових у Слов'янську лякають, що через місяць-два вся Україна буде "під Росією"

Про це "Українській правді" повідомив один з захоплених військових.

За його словами, від них вимагають скласти зброю, однак військові відмовляються це зробити.

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До останнього часу вони перебували в будівлі адміністрації Слов'янська.

За його словами, озброєні люди, попередили військових: "За місяць-два вся України буде під нами".