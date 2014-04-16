Військових у Слов'янську лякають, що через місяць-два вся Україна буде "під Росією"
17:09, 16 квітня 2014Політика
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В полоні у Слов'янську перебувають близько 50 українських військових, яких захопили російські спецназівці з технікою в Краматорську і привезли під російським прапором.
Українських військових у Слов'янську залякують / REUTERS
Про це "Українській правді" повідомив один з захоплених військових.
За його словами, від них вимагають скласти зброю, однак військові відмовляються це зробити.
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До останнього часу вони перебували в будівлі адміністрації Слов'янська.
За його словами, озброєні люди, попередили військових: "За місяць-два вся України буде під нами".
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