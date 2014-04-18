Опозиція поки не підтримала меморандум про порозуміння - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні парламенту голова Верховної Ради Олександр Турчинов.

Він зазначив, що з 9-ї години ранку відбуваються консультації з керівниками фракцій. “Коаліція депутатських груп і фракцій запропонувала всім фракціям підтримати і проголосувати у ВР меморандум про порозуміння, спрямований на те, щоб ми мирним шляхом напередодні великого християнського свята розв'язали ті проблеми, які сьогодні загрожують нашій країні”. Він наголосив, що внесено пропозиції, але “наші колеги з опозиції їх поки що не підтримали”. “І за дорученням депутатських груп та фракцій коаліції з таким меморандумом, таке звернення до українського народу винесе голова ВР і в.о. президента України та прем'єр-міністр України”, - наголосив Турчинов.Читайте такожРегіонал: ПР виступає за унітарну Україну із подальшим розширенням прав регіонів

Він висловив сподівання, що це звернення підтримають на сході України і буде розв'язання тих проблем, навколо яких є “або спекуляції, або важка дискусія відбувається”. Він висловив сподівання, що напередодні Великодня “ми зможемо знайти порозуміння в нашій країні без крові”.

Як повідомляв УНІАН, у меморандумі Верховна Рада планує звернутися до громадян України у зв'язку з подіями у східних областях.

Учора голова ВР Олександр Турчинов висловив сподівання, що за ніч депутатам вдасться вийти на погоджений проект меморандуму.

Сьогодні зранку в.о. голови фракції “Батьківщина” Сергій Собоєв сказав, що фракції поки що не досягли домовленостей щодо спільного меморандуму про врегулювання ситуації у східних областях України.