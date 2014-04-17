Турчинов посилив відповідальність за сепаратизм і державну зраду

Про це повідомляє президентська прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» (реєстраційний номер 4524-1).

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Законом внесено зміни до Кримінального кодексу, якими передбачено збільшити терміни ув’язнення за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Згідно із законом, умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років. Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Дії, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги у проведенні підривної влади України, - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Також передбачено, що вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Крім того, передбачено, що передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства, - караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період - карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Те саме діяння, яке призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років».

Крім того, встановлено, що «блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей, або настання інших тяжких наслідків, - карається штрафом від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років».

Захоплення вокзалу, аеродрому, порту, станції або іншого транспортного підприємства, установи або організації – карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Дії, які спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років.