ЦВК зареєструвала 52 офіційних спостерігачів на президентських виборах

Таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні комісії, повідомляє відділ взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК.

Зокрема, комісія зареєструвала 8 офіційних спостерігачів від Японії, одного – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі та 43 – від Українського Конгресового Комітету Америки на позачергових виборах президента України 25 травня 2014 року.Читайте такожУ ЦВК розповіли, як кримчани зможуть проголосувати на президентських виборах

Таким чином, загальна кількість зареєстрованих офіційних спостерігачів становить 200 осіб (від чотирьох міжнародних організацій – 189 осіб, від двох іноземних держав – 11 осіб).