Концерн радіомовлення вимагає термінової реакціі на захоплення телебашти у Донецьку

Про це повідомив УНІАН керівник прес-служби Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення (КРРТ) Павло Білоножко.

"Блокування Донецького РТПЦ триває", - сказав він.

Зазначивши, що КРРТ звернувся в правоохоронні органи з проханням про термінове реагування і розблокування роботи центру.

"Концерн звернувся до РНБО та МВС з листами щодо термінового реагування в рамках антитерористичної операції і з проханням знайти можливість повернути під контроль України цей об'єкт", - зазначив Білоножко.

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Крім того, він додав, що в даний момент над планом по звільненню об'єкта працює Служба безпеки України. Однак, які саме дії проводяться - невідомо.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня сепаратисти захопили приміщення Донецької обласної державної телерадіокомпанії та підняли над будівлею прапор самопроголошеної Донецької народної республіки.

Довідка УНІАН. Концерн РРТ - державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного й супутникового зв'язку, який здійснює трансляцію державних теле - і радіоканалів по всій території України, а також супутникове мовлення в європейських країнах.

Концерн заснований в 1991 році для створення єдиного інформаційного простору в державі. Держпідприємство об'єднує 27 підприємств і філій, розташованих в обласних центрах і великих містах України.