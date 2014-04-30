Дисидент Сверстюк вважає, що громадянської війни в Україні не буде

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив колишній політв’язень, письменник, громадський діяч Євген Сверстюк сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він вважає, що президент РФ Володимир Путін з самого початку планував розпочати в Україні громадянську війну. При цьому Сверстюк додав: «Немає з ким розпочати громадянську війну в Україні. На захист ідеї Путіна та російського прапора українці не піднімуться».

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«Є певна категорія тих, які готові за гроші підіймати цей прапор, але дуже мало є таких, у яких це пече і яким це болить, і не треба перебільшувати кількість їхніх сил», - вважає Сверстюк.

Сверстюк наголосив, що «громадянської війни не буде у східних регіонах України – це точно. Немає за що боротися тим людям, які граються зараз біля пам’ятника Леніна з російським прапором».