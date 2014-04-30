Суд заборонив русофільску партію "Русское единство"

Лідером цієї організації є самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов.

Про це повідомляє "РБК-Україна". Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність в Україні всеукраїнської партії "Русское единство". Читайте такожФракція ПР наполягає на внесенні до Конституції російської як другої державної Зазначимо, що лідером партії "Русское единство" є самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов.

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