Суд заборонив русофільску партію "Русское единство"

18:01, 30 квітня 2014
Політика
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Лідером цієї організації є самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов.

Типичные сторонники партии

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність в Україні всеукраїнської партії "Русское единство".

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Зазначимо, що лідером партії "Русское единство" є самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов.

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