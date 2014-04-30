Суд заборонив русофільску партію "Русское единство"
18:01, 30 квітня 2014Політика
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Лідером цієї організації є самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов.
Типові прихильники партії "Русское единство" в Україні / Фото: ZIK
Про це повідомляє "РБК-Україна".
Окружний адміністративний суд Києва заборонив діяльність в Україні всеукраїнської партії "Русское единство".
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Зазначимо, що лідером партії "Русское единство" є самопроголошений прем'єр Криму Сергій Аксьонов.
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