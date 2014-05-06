Невідомі атакували блокпости самооборони під Одесою

Про це повідомляє Думская.net.

У повідомленні говориться, що вночі під Одесою невідомі намагалися підпалити два блокпости в районі 7 кілометра Овідіопольської дороги і на переправі біля Іллічівська. Постраждалих немає.

Так, за повідомленням активістки Евромайдана Олени Балаби, напередодні події, керівництвом самооборони було прийнято рішення не заступати на чергування. Як виявилося, побоювання були не марні, адже вночі невідомі закидали блокпости коктейлями Молотова.

"Відбувається переформатування блокпостів і переговори з Нацгвардією та міліцією. Завтра, судячи з усього, ми будемо знати подробиці цього переформатування", - написала Балаба.

У свою чергу, в штабі Ради громадянської безпеки зазначили, що блокпости переобладнують і там з'являться укриття. Так, замість цивільних осіб будуть нести чергування бійці Національної гвардії.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, навколо Києва встановили 9 блокпостів з метою недопущення екстремістів в столицю. Блокпости створено ще 28 квітня через наявність інформації щодо можливих спроб вчинення заворушень у столиці агресивно налаштованими людьми.