Генсек ООН закликав знайти причини провалу женевських домовленостей
04:57, 07 травня 2014Політика
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Україна, США, Євросоюз і Росія мають знову сісти за стіл переговорів і розібратися в причинах провалу досягнутих у Женеві 17 квітня домовленостей щодо врегулювання українського кризи.
РФ, Україна, США і ЄС повинні знайти причини провалу женевських домовленостей / REUTERS
Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, виступаючи на прес-конференції в столиці Південного Судану - місті Джуба, пише ИТАР-ТАСС.
Генсек висловив жаль у зв'язку з тим, що женевські домовленості "виявилися недовговічними".
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"Ці чотири сторони перш за все повинні зібратися разом і спробувати розібратися, що пішло не так, чому домовленості не були виконані", - сказав Пан Гі Мун.
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