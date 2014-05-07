Генсек ООН закликав знайти причини провалу женевських домовленостей



Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, виступаючи на прес-конференції в столиці Південного Судану - місті Джуба, пише ИТАР-ТАСС.

Генсек висловив жаль у зв'язку з тим, що женевські домовленості "виявилися недовговічними".

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"Ці чотири сторони перш за все повинні зібратися разом і спробувати розібратися, що пішло не так, чому домовленості не були виконані", - сказав Пан Гі Мун.