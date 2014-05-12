Путін дав по ордену головним кримським сепаратистам

12:04, 12 травня 2014
Політика
0 0

Президент Росії Володимир Путін дав ордени верхівці нелегітимної влади Криму Володимиру Константинову, Сергію Аксьонову й Олексію Чалому.

Про це повідомляє прес-служба сепаратистів.

Згідно з повідомленням, всі троє отримали орден "За заслуги перед Вітчизною I ступеня".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін підписав указ про нагородження орденами і медалями понад трьохсот співробітників ЗМІ за "правильне висвітлення" анексії Криму.

Путін роздає нагороди

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter