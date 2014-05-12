Путін дав по ордену головним кримським сепаратистам
12:04, 12 травня 2014Політика
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Президент Росії Володимир Путін дав ордени верхівці нелегітимної влади Криму Володимиру Константинову, Сергію Аксьонову й Олексію Чалому.
Про це повідомляє прес-служба сепаратистів.
Згідно з повідомленням, всі троє отримали орден "За заслуги перед Вітчизною I ступеня".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін підписав указ про нагородження орденами і медалями понад трьохсот співробітників ЗМІ за "правильне висвітлення" анексії Криму.
Путін роздає нагороди / rada.crimea.ua
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