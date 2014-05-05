Путін нагородив понад 300 журналістів за «правильне» висвітлення подій в Криму - ЗМІ

Президент Російської Федерації Володимир Путін підписав указ про нагородження орденами і медалями великої групи співробітників російських ЗМІ. Державні нагороди вони отримають «за об'єктивність при висвітленні подій в Криму», повідомляють Ведомости.

Указ № 269 «Про нагородження державними нагородами РФ», за даними «Ведомостей», був підписаний ще 22 квітня, але публічно про нього не повідомлялося. У розділі «Документи» на офіційному сайті президента під № 268 значиться указ від 21 квітня про реабілітацію репресованих народів Криму, а потім відразу йде указ № 270 від 22 квітня про деякі кадрові питання у Держнаркоконтролі. Це означає, що указ № 269 знаходиться «не в публічному доступі», роз'яснили «Ведомостям» в прес-службі президента. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков вчора був недоступний для журналістів.

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Згідно з указом працівники ЗМІ нагороджені за високий професіоналізм та об'єктивність у висвітленні подій в Республіці Крим», розповіла «Ведомостям» людина, яка бачила цей документ. За її словами, всього нагороджено понад 300 осіб, у тому числі близько 90 кореспондентів. Масштаб нагороджень безпрецедентний, каже чиновник: наприклад, після подій 2008 р. у Південній Осетії тодішній президент Дмитро Медведєв нагородив лише 11 журналістів.

За інформацією співрозмовника, близько сотні нагороджених представляють ВГТРК, більше 60 - «Перший канал», по кілька десятків - телеканали НТВ, Russia Тoday і холдинг Life News. Співробітників телеканалу «Дощ» і радіостанції «Ехо Москви» у списку заохочених немає.

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Наголошується, що вище всього оцінені заслуги гендиректора НТВ Володимира Кулистикова, який отримав орден «За заслуги перед Вітчизною» II ступеня.

Того ж ордена, але IV ступеня удостоєні керівники Роскомнадзора Олександр Жаров і ФГУП «Російська телевізійна і радіомовна мережа» Андрій Романченко, перший заступник гендиректора ВДТРК Антон Златопольський, головний редакторагентства «Росія сьогодні» Маргарита Симоньян і головний редактор «Комсомольської правди» Володимир Сунгоркін.

Телеведучий Володимир Соловйов нагороджений орденом Олександра Невського. Орден Пошани дістався гендиректора холдингу Life News Араму Габрелянову, першому заступнику гендиректора ІТАР-ТАСС Михайлу Гусману і головного редактора служби інформації НТВ Тетяні Мітковою, орден Дружби - ведучим телеканалу «Росія» Андрію Кондрашову і Ернесту Мацкявичусу.

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З опитаних нагороджених тільки перший заступник гендиректора РТРС Віктор Пінчук сказав, що знає про нагороду. Джерело на «Першому каналі» підтвердив, що там складали списки на нагородження «за Україну», причому акцент робився на рядових працівниках. Гендиректор Life News Габрелянов сказав, що в його холдингу на прохання влади теж готували списки, але були впевнені, що мова йде про почесні грамоти. Сунгоркін теж підписував такі списки. На НТВ коментувати питання про нагороди «за Крим» не стали.

Держнагороди мають і матеріальну складову. За законом «Про додаткове щомісячне матеріальне забезпечення громадян РФ за видатні досягнення та особливі заслуги перед РФ» кавалерам ордену «За заслуги перед Вітчизною» передбачена щомісячна доплата до пенсії (від 330 до 415% до базової пенсії), а будь-яка інша держнаграда дозволяє отримати статус ветерана праці та супутні йому пільги. Крім того, наявність нагород враховується при амністії - як це було з колишнім міністром оборони Анатолієм Сердюковим.