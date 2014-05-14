Трансляція першого загальноукраїнського круглого столу національної єдності

У Верховній Раді розпочався перший загальноукраїнський круглий стіл національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні беруть участь в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, віце-спікер парламенту Руслан Кошулинський, екс-президенти України, екс-прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Відкрив круглий стіл Турчинов.

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