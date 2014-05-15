Баррозу закликав Росію поважати суверенітет пострадянських країн
Угоди про асоціацію не спрямовані проти когось, наголосив президент Європейської комісії.
Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу закликав Росію поважати суверенітет пострадянських країн.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу заявив на прес-конференції після спільного засідання колегії Єврокомісії з урядом Молдови на чолі з прем'єр-міністром Юрієм Лянке.
"Що стосується Росії, ми вважаємо, що тиск на країни "Східного партнерства" невиправданий. Навіть в часи «холодної війни» країнам було дозволено мати відносини з іншими країнами. Росія має поважати права цих країн. Не повинно бути обмеженого суверенітету. Має поважатися суверенітет незалежних країн", - сказав Баррозу.
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"Угоди про асоціацію не спрямовані проти когось. Ми діємо абсолютно прозоро. Але Росія має визнати, що незалежні суверенні країни мають право укладати угоди з іншими країнами. Якщо цього не визнавати - тоді буде біда не лише в регіоні, а й світі. Це неприйнятно і нецивілізовано у ХХІ столітті", - додав президент Єврокомісії.
Як повідомляв УНІАН, Україна підписала політичну частину Угоди про асоціацію з ЄС 21 березня, а підписання економічної частини Угоди, якою передбачено створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, очікується після президентських виборів в Україні 25 травня.
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Молдова та Грузія мають підписати Угоди про асоціацію з ЄС 27 червня у Брюсселі.
Країнами-учасницями програми ЄС "Східне партнерство" є Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Вірменія та Білорусь.