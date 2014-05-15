Президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу закликав Росію поважати суверенітет пострадянських країн.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Баррозу заявив на прес-конференції після спільного засідання колегії Єврокомісії з урядом Молдови на чолі з прем'єр-міністром Юрієм Лянке.

"Що стосується Росії, ми вважаємо, що тиск на країни "Східного партнерства" невиправданий. Навіть в часи «холодної війни» країнам було дозволено мати відносини з іншими країнами. Росія має поважати права цих країн. Не повинно бути обмеженого суверенітету. Має поважатися суверенітет незалежних країн", - сказав Баррозу.

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"Угоди про асоціацію не спрямовані проти когось. Ми діємо абсолютно прозоро. Але Росія має визнати, що незалежні суверенні країни мають право укладати угоди з іншими країнами. Якщо цього не визнавати - тоді буде біда не лише в регіоні, а й світі. Це неприйнятно і нецивілізовано у ХХІ столітті", - додав президент Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала політичну частину Угоди про асоціацію з ЄС 21 березня, а підписання економічної частини Угоди, якою передбачено створення глибокої та всеосяжної зони вільної торгівлі, очікується після президентських виборів в Україні 25 травня.

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Молдова та Грузія мають підписати Угоди про асоціацію з ЄС 27 червня у Брюсселі.

Країнами-учасницями програми ЄС "Східне партнерство" є Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Вірменія та Білорусь.