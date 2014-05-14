Грузія підпише Угоду про асоціацію з ЄС 27 червня

Угоду про асоціацію Грузії з Євросоюзом буде підписано 27 червня в Брюсселі, заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі після зустрічі з президентом Європейської Ради Херманом Ван Ромпеєм у Тбілісі.

Про це повідомляє ІА «Новости-Грузия».

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«Для нас дуже почесний цей візит. Він підтверджує, що Євросоюз підтримує Грузію в процесі євроінтеграції. Хочу повідомити вам, що ми сьогодні отримали підтвердження щодо того, що угоду про асоціацію Грузія підпише 27 червня», - зазначив Гарібашвілі.

«Ми обговорили підготовку до угоди та імплементації угоди про асоціацію, включаючи глибоку й всеосяжну зону вільної торгівлі. Ми підпишемо угоду в Брюсселі 27 червня разом із главами держав і урядів ЄС. Ця важлива віха означить початок нового етапу в наших відносинах і в історії вашої країни», - заявив Ромпей.

«Угода про асоціацію - це не кінцева мета нашого співробітництва», - додав голова Євроради.

Напередодні Ромпей у рамках візиту до Кишинева заявив, що передав прем'єр-міністру Молдавії Юрію Лянке запрошення підписати угоду про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС також 27 червня.

З грузинської сторони документ підпише Іраклій Гарібашвілі.

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Парафування Угоди про асоціацію Грузії з ЄС пройшло наприкінці листопада 2013 року на саміті країн "Східного партнерства" у Вільнюсі. Одночасно було парафовано аналогічну угоду з Молдовою. Остаточне підписання документів планувалося в серпні-вересні, проте потім було перенесено на раніший термін. У березні Євросоюз заявив за підсумками саміту, що має намір підписати з Молдовою і Грузією Угоди про асоціацію, що включають пункти про створення зони вільної торгівлі, не пізніше червня.

Минулого тижня Єврокомісія заявила, що виділить Грузії та Молдові по 30 мільйонів євро, які підуть, зокрема, на проведення заходів щодо впровадження цієї угоди.