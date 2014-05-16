Путін вимагає усвідомити, що інтереси кримських татар пов'язані з Росією

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він заявив в Сочі на зустрічі з представниками кримсько-татарської громади.

«Я розумію, що є люди, які, треба визнати, багато зробили для кримських татар, протягом цілих десятиліть боролися за їх права. Але всі ми повинні усвідомити, що інтереси кримських татар сьогодні пов'язані з Росією, з Російською Федерацією, і не можна захищати інтереси інших, третіх держав, використовуючи кримсько-татарський чинник. Це піде тільки на шкоду народу. Це потрібно усвідомити», - заявив Путін.Читайте такожДжемілєв: Кремль безуспішно намагається вербувати прихильників з числа кримських татар

При цьому він обіцяє зробити все, щоб кримські татари відчули себе повноцінними господарями своєї землі.

За його словами, це неможливо буде зробити без самих кримських татар, «які щиро зацікавлені у розвитку цих територій».

«До речі, це стосується не тільки кримських татар, це стосується представників усіх інших національностей, які проживають в Криму. Це і росіян стосується, це стосується українців, це стосується інших репресованих народів, таких як греки, болгари, німці - загалом, всіх громадян, які проживають на кримській землі», - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні всупереч всім міжнародним договорам після введення військ анексувала український Крим.

3 травня Росія заборонила в'їзд в Крим лідера кримсько-татарського народу, народному депутату України Мустафі Джемільову. Його співвітчизники деякий час блокували траси біля Сімферополя, Бахчисарая, в Старому Криму, Євпаторії та в селищі Октябрське Красногвардійського району.Читайте такожНапередодні річниці депортації нелегітимні влади Криму заборонили мітинги до 6 червня

Пізніше «прокурор» Криму Наталія Поклонська зачитала голові Меджлісу Рефату Чубарову попередження про «недопущення ведення екстремістської діяльності» і заявила, що в разі непокори Меджліс буде ліквідовано і його діяльність заборонена.

Рішеннями кримських судів ряд активістів за зустріч Джемілєва оштрафували за російським законодавством на 10 тис. рублів.

Джемілєв планує звернутися в Європейський суд з прав людини.

11 травня Джемілєв повідомив, що нелегітимна кримська влада не дала дозволу на проведення 18 травня у центрі Сімферополя жалобного мітингу з нагоди 70-річчя депортації кримських татар.

16 травня Джемілєв повідомив, що Кремль намагається масово вербувати прихильників з числа кримських татар, але «це у них якось не виходить».