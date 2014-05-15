У будинках кримських татар масово проводять обшуки: вчора силовики побували у Джемілєва

У Криму відбуваються масові обшуки у будинках кримських татар.

Про це повідомив прес-секретар Меджлісу Алі Хамзін під час круглого столу, приуроченого 70-м роковинам депортації кримських татар, повідомляє «5-й канал».

Обшуки розпочалися учора ввечері та тривали всю ніч.

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За словами Хамзіна, силовики анексованої республіки заходили до помешкань татар під приводом пошуків терористів. Водночас поки немає інформації про затриманих чи арештованих людей.

“Вчора був обшук в будинку нашого лідера Мустафи Джемілєва без його присутності. Сьогодні вночі відбулися масові обшуки домівок кримських татар. Під одним звинуваченням – у причетності чи підозрі у тероризмі», – сказав Хамзін.

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За його словами, о п’ятій годині ранку відбувся обшук і в його домі. В цей час він був у дорозі, їхав для участі в круглому столі.