Джемілєв оскаржить заборону в'їзду в Крим в Європейському суді з прав людини

Про це Джемілєв заявив порталу «Крым.Реалии».

За його словами, зараз обговорюється питання про створення окремої структури при Генеральній прокуратурі України, яка буде займатися питаннями Криму і протиправними діями з боку самопроголошеної кримської влади.

«Дії так званих влади Криму незаконні, і вони підпадають під Кримінальний кодекс. Ми будемо приймати рішення і звертатися в Європейський суд з прав людини. Я впевнений, що цей процес буде виграно, тому що юрисдикцію Росії ніхто не визнавав і не збираються визнавати», - сказав Джемілєв.

Як повідомлялося, 3 травня Джемілєва не пустили в Крим. Його співвітчизники деякий час блокували траси біля Сімферополя, Бахчисарая, в Старому Криму, Євпаторії та в селищі Октябрське Красногвардійського району.

Читайте такожКримських татар почали штрафувати за зустріч Джемілєва

Пізніше «прокурор» Криму Наталія Поклонська зачитала голові Меджлісу Рефата Чубарова попередження про не допущення ведення екстремістської діяльності» і заявила, що в разі непокори, Меджліс буде ліквідовано і його діяльність заборонена.

Вчора рішеннями кримських судів ряд активістів за зустріч Джемілєва оштрафували за російським законодавством на 10 тисяч рублів.