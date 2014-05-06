Джемілєв оскаржить заборону в'їзду в Крим в Європейському суді з прав людини
Лідер кримських татар, народний депутат України Мустафа Джемілєв, якого в минулі вихідні не пустили на територію півострова, планує звернутися з цього приводу до Європейського суду з прав людини.
Про це Джемілєв заявив порталу «Крым.Реалии».
За його словами, зараз обговорюється питання про створення окремої структури при Генеральній прокуратурі України, яка буде займатися питаннями Криму і протиправними діями з боку самопроголошеної кримської влади.
«Дії так званих влади Криму незаконні, і вони підпадають під Кримінальний кодекс. Ми будемо приймати рішення і звертатися в Європейський суд з прав людини. Я впевнений, що цей процес буде виграно, тому що юрисдикцію Росії ніхто не визнавав і не збираються визнавати», - сказав Джемілєв.
Як повідомлялося, 3 травня Джемілєва не пустили в Крим. Його співвітчизники деякий час блокували траси біля Сімферополя, Бахчисарая, в Старому Криму, Євпаторії та в селищі Октябрське Красногвардійського району.
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Пізніше «прокурор» Криму Наталія Поклонська зачитала голові Меджлісу Рефата Чубарова попередження про не допущення ведення екстремістської діяльності» і заявила, що в разі непокори, Меджліс буде ліквідовано і його діяльність заборонена.
Вчора рішеннями кримських судів ряд активістів за зустріч Джемілєва оштрафували за російським законодавством на 10 тисяч рублів.