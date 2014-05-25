Після виборів антитерористична операція буде продовжена - Ярема
23:50, 25 травня 2014Політика
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Перший віце-прем`єр-міністр України Віталій Ярема впевнений, що із вступом на посаду нового президента антитерористична операція на сході України буде більш активізована.
Треба якнайшвидше, щоб уся та нечисть зі всього світу не в`їхала до нас - Ярема / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.
“Ми не очікуємо, ми в цьому впевнені, бо треба якнайшвидше, щоб уся та нечисть зі всього світу не в`їхала до нас. Тому антитерористична операція буде продовжена і я сподіваюсь, що ця фаза - просування військ на схід буде ефективнішою”, - сказав Ярема.
Читайте такожНа Луганщині в ході АТО затримали "якогось прокурора РФ з Криму" і "козака-отамана" - ЗМІВодночас, він висловив сподівання, що бійці територіальних підрозділів самооборони “Донбас”, “Азов” та інші будуть узгоджувати свої дії з учасниками АТО, щоб в подальшому унеможливити трагічних наслідків.
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