Після виборів антитерористична операція буде продовжена - Ярема

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема заявив сьогодні на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

“Ми не очікуємо, ми в цьому впевнені, бо треба якнайшвидше, щоб уся та нечисть зі всього світу не в`їхала до нас. Тому антитерористична операція буде продовжена і я сподіваюсь, що ця фаза - просування військ на схід буде ефективнішою”, - сказав Ярема.

Читайте такожНа Луганщині в ході АТО затримали "якогось прокурора РФ з Криму" і "козака-отамана" - ЗМІВодночас, він висловив сподівання, що бійці територіальних підрозділів самооборони “Донбас”, “Азов” та інші будуть узгоджувати свої дії з учасниками АТО, щоб в подальшому унеможливити трагічних наслідків.