Дипломат: дружня позиція Європарламенту щодо України залишиться незмінною

Потенційний вплив цих сил перебільшено, вони не будуть здатні впливати на чітку позицію Європарламенту щодо європейських перспектив України.

Наразі, як заявив Богдан Яременко, для європейського вектору України значно важливіше наскільки швидко ми зможемо перемогти терористів, розпочати дієву боротьбу з корупцією, провести економічні реформи, реформу правової системи, зміцнювати демократичні інституції. Саме ці складові будуть визначальними при вирішенні питання про членство України в ЄС, зазначив дипломат.

Довідка:

Благодійний фонд “Майдан закордонних справ” пропонує українцям і світові професійний погляд на зовнішню політику України - адекватні, зрозумілі, ефективні, базовані на непорушності прав людини та раціональному інтересі громадян, бізнесу, суспільства та держави форми і напрямки міжнародної діяльності.

Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".