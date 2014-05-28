Прикордонники не бачать повного відведення військ РФ від українського кордону
13:45, 28 травня 2014Політика
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У Державній прикордонній службі України заявляють, що не спостерігають повного відведення російських військ від українського кордону.
Прикордонники кажуть, що повного відведення військ немає / dpsu.gov.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив голова Держприкордонслужби Микола Литвин.
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“По нашій інформації, іде відведення військ від нашого кордону, але з певними особливостями - підрозділи радіорозвідки, розвідки залишаються на місцях, базові табори залишаються на місцях, що дозволяє в разі необхідності повернутися. Тому повного відходу немає, а так - завантажили на ешелони (техніку - УНІАН) і відбули вглиб Росії”, - сказав Литвин.
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