У Криму «казаки» напали на парафіян церкви Київського патріархату

Біля храму Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) в Перевальному під Сімферополем з'явилися представники «кримської самооборони», повідомляє Крим.Реалії.

Вранці 1 червня парафіяни цього храму зазнали нападу з боку представників так званих козачих формувань.

Віряни мали намір зайти в храм на недільну службу, проте чоловіки в козацькій формі перегородили їм дорогу. Останні заявили, що не пустять людей до церкви і вимагали, щоб вони залишили місце. Парафіяни обурилися таким ставленням і сіли в автомобілі, але їхати відмовилися. Тоді, як повідомили свідки, «казаки» стали бити їм машини.

«Я був вдома. Чую – якийсь шум, крики. Вийшов, дивлюся – «казаки» з нагайками і битами машину б'ють. Лаються. Я викликав поліцію, тепер чекаємо», – розповів телефоном очевидець подій.

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Після цього настоятель храму отець Іван почав сваритися з представниками «казаків», обурюючись їхньою поведінкою, попередивши, що зараз сюди приїдуть одновірці. Однак опоненти сприйняли це як загрозу і відразу ж звернулися по допомогу до «самооборони Криму».

Через деякий час до храму підтяглися представники зазначеного парамілітарного формування, озброєні автоматами. За їхніми словами, вони прибули сюди, щоб «не допустити провокацій з боку активістів «Правого сектора».

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Також тут перебуває кілька літніх людей з плакатами, які протестують проти присутності прихожан УПЦ КП.

Пізніше священик зателефонував до поліції. Зараз на місці працюють співробітники правоохоронних органів, з'ясовуючи подробиці інциденту.

Знімати все, що відбувається, люди в камуфляжі забороняють, погрожуючи журналістам.