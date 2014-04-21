Росія хоче перетворити Україну на федерацію на кшталт Боснії - голова МЗС Польщі

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю The Washington Post, повідомляє Українська правда.

"Росія хоче мати вплив на окремі частини країни, що потім паралізує цілісність", - вважає дипломат.

Читайте такожСікорський радить Росії не випробовувати рішучість українцівВін також підкреслив, що йдеться про дестабілізацію ситуації в країні, внесення змін до календаря виборів і ускладнення проведення економічних реформ.

Сікорський зазначив, що РФ має намір завадити Україні стати успішною країною, яка б мала тісні зв'язки з Євросоюзом.