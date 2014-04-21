Росія хоче перетворити Україну на федерацію на кшталт Боснії - голова МЗС Польщі
01:46, 21 квітня 2014Політика
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Говорячи про федеративний устрій України, Росія має на увазі федерацію на кшталт Боснії, а не США.
Сікорський не думає, що зразком для Росії слугують США / www.1tv.ru
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю The Washington Post, повідомляє Українська правда.
"Росія хоче мати вплив на окремі частини країни, що потім паралізує цілісність", - вважає дипломат.
Читайте такожСікорський радить Росії не випробовувати рішучість українцівВін також підкреслив, що йдеться про дестабілізацію ситуації в країні, внесення змін до календаря виборів і ускладнення проведення економічних реформ.
Сікорський зазначив, що РФ має намір завадити Україні стати успішною країною, яка б мала тісні зв'язки з Євросоюзом.
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