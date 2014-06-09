ЗМІ: Нова депутатська група у парламенті працюватиме на Росію

Про це повідомляє ТСН.

Повернення до парламентсько-президентської моделі держави роблять Верховну Раду ключовим елементом впливу на рішення офіційного Києва. Після політичного провалу Партії регіонів у Кремлі вирішили створити у стінах українського парламенту новий "бойовий загін" з колишніх учасників більшості Віктора Януковича.

За даними ТСН, щомісячну нелегальну зарплатню цим депутатам встановили на рівні $ 200-250 тис., а разова плата за вхід складає від $ 300 тис. до $ 1 млн. "Це справді так. Справа в тім, що останнім часом 21 депутат вийшов із фракції Партії регіонів. І вони утворюють між собою групу. Які у них плани, я не знаю, але те, що ви сказали, що пропонуються там дуже великі гроші, я це чув", - підтвердив нардеп із фракції ПР Олександр Волков.

Читайте такожКурченко й Арбузов хочуть обміняти голоси в Раді на дозвіл вести бізнес - ЛяшкоЯк припускають журналісти, касирами, що виплачують ці неймовірні суми, за досить переконливими даними, є члени уряду Януковича та Азарова – Сергій Арбузов і Олександр Клименко. Доларовим джерелом прокремлівської групи називають Сергія Курченка, який фактично є фінансовим розпорядником сім'ї Януковича.

"Це - правда. Це дуже соромітна і гірка правда. Дійсно, за покупку, за дуже великі гроші формується група, орієнтована на Кремль. Фінансовим менеджером є Курченко", - підтвердила нардеп Інна Богословська.

При цьому вона відмовилася називати їхні прізвища: "Я думаю, що якщо ці люди негайно не повиходять із цих угод, то потрібно буде реально порушувати кримінальні справи".

Читайте такожЗаворушення в Одесі профінансовані Арбузовим та Клименком - СБУКонкретні прізвища назвав політконультант Тарас Березовець.

"Центром цих людей є одіозний регіонал Віталій Грушевський. Крім Віталія Грушевського до складу цієї групи входять такі відомі депутати, як Олена Бондаренко, наприклад, Володимир Олійник, Владислав Лук'янов і інші. Мета цієї групи до кінця не зрозуміла, але, очевидно, що вона має, по-перше, відстоювати інтереси Російської Федерації, зокрема, зривати будь-які законопроекти, які стосуються посилення антитерористичної операції. І, крім того, сім'я плекає надію, що ця "русская группа" якимось міфічним чином підготує їхню реабілітацію та повернення в Україну", - розповів він.

Колишні і навіть нинішні члени фракції Партії регіонів у парламенті, щонайменше, не спростовують ці підозри.

"Я ніколи не ввійду до жодної з груп кремлівського впливу. Це все, що я можу сказати", - заявила Ганна Герман.

"Те, що зараз на слуху – з точки зору формування п'ятої, чергової колони Росії в парламенті – в разі, коли ці процеси будуть поглиблюватися, я буду перший, хто буде заявляти, що цей парламент необхідно розпустити. У разі поглиблення загроз формування п'ятої колони, яка буде працювати проти національних інтересів України у вищому законодавчому органі", - сказав у свою чергу нардеп із групи "Економічний розвиток" Анатолій Кінах.

Навіть у Кремлі визнають, що Росія втратила Україну після анексії Криму, однак режим Путіна і далі намагатиметься впливати на українську політику.

"Треба залишитися в Україні, і це можна зробити, безумовно, тільки через політику – їм потрібен політичний інструмент для того, щоб так чи інакше свої інтереси відстоювати – це перше. Друге – мати інформацію зсередини, знати що відбувається, бути в курсі реальних подій, маючи своїх агентів впливу. І це якраз для нас є дуже небезпечно", - застеріг політконсультант Віталій Бала.