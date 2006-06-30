Ющенко взяв з собою до Гамбурга двох чужих дітей

Президент України Віктор ЮЩЕНКО задоволений успіхами української збірної на Чемпіонаті світу по футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» перед відбуттям до Німеччини на матч Україна-Італія у чвертьфіналі ЧС-2006 В.ЮЩЕНКО сказав журналістам, що, на його думку, це буде найскладніший і найважчий матч для української команди.

«Вони пройшли блискучу дорогу на цьому чемпіонаті. Я переконаний, що незалежно від підсумку цього матчу, вони вже є для України переможцями», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що українські футболісти багато чого зробили для становлення іміджу України та укріплення футбольної слави.

Президент також висловив переконання, що сьогоднішній матч необхідно розглядати «як виключно успішний захід».

На його думку, сьогодні за українську команду вболіватимуть не лише українці, оскільки це єдина слов’янська команда, яка вийшла у чвертьфінал Чемпіонату світу. «Я думаю, що за наших хлопців будуть вболівати багато громадян Східної Європи, Росії, Білорусі, і, безумовно, свій вагомий внесок зробить Україна», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Разом з Президентом на матч до Німеччини також вилетіли 11-річні Іван ГРЕБЕНЮК і Владислав КИЯШКО - вихованці спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву «Атлет».

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що його присутність на матчі і цих двох хлопчиків, які, за його словами, братимуть участь у Чемпіонаті Європи по футболу 2012 року з української сторони, буде серйозною допомогою українській команді. «Я хотів би, щоб вся українська громада об’єдналася в зусиллях, чим сьогодні ми можемо допомогти нашій збірній», - додав В.ЮЩЕНКО.