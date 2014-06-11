ГПУ відкрила кримінальне провадження щодо «генерального прокурора ДНР»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Встановлено, що у травні Халіков, який брав участь у терористичній організації «ДНР», протидіяв діяльності органів державної влади України і місцевого самоврядування. З метою насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади він був призначений на посаду «генерального прокурора ДНР».

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Дії Халікова кваліфіковані за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Халіков є заступником керівника міжрегіональної громадської організації «Мордовское землячество» (Росія), проживає в Москві.