ГПУ відкрила кримінальне провадження щодо «генерального прокурора ДНР»
Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо так званого «генерального прокурора ДНР» громадянина Росії Равіля Халікова за фактом створення терористичної організації.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.
Встановлено, що у травні Халіков, який брав участь у терористичній організації «ДНР», протидіяв діяльності органів державної влади України і місцевого самоврядування. З метою насильницького повалення конституційного ладу і захоплення державної влади він був призначений на посаду «генерального прокурора ДНР».
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Дії Халікова кваліфіковані за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.
Халіков є заступником керівника міжрегіональної громадської організації «Мордовское землячество» (Росія), проживає в Москві.