ЗМІ: Донеччина може залишитися без водопостачання

В районі селища Райгородок Донецької області днями був підірваний водозабірник, у зв'язку з чим вода з річки Сіверський Донець не надходить на водоочисну станцію, повідомляє портал Informator.lg.ua.

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Видання повідомляє, що 11 червня була відключена технічна вода для Маріуполя, а найближчим часом має вирішитися доля інших міст. Співробітники водоочисної насосної станції будуть змушені відключити об'єкт, якщо водозабірники в найближчу добу не відремонтують. Води в басейні насосної станції залишилося менше половини, у зв'язку з чим найближчі кілька днів від джерела води будуть відключені Донецьк, Маріуполь, Макіївка, Ясинувата, Волноваха та інші міста Донецької області.