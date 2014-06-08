На Черкащину прибув автобус з біженцями із Донецької області

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, в автобусі приїхали три сім’ї – 7 дорослих і 10 дітей.

Голова Черкаської ОДА Юрій Ткаченко направив у Красноармійськ транспорт для вивезення на Черкащину сімей з дітьми.

За словами директора Черкаського обласного контактного центру Леоніда Станчука, у координаційний штаб прийому переселенців надійшов телефоннний дзвінок з проханням прийняти біженців із Донецької області. Керівництво області виявило готовність не тільки розмістити багатодітні родини в області та надати їм всю необхідну допомогу, але й спорядило бригаду правоохоронців для доставки людей із зони конфлікту.Читайте такожВ Україні кількість внутрішніх мігрантів перевищила 10 тисяч осіб - ООН

Як повідомив голова Черкаської народної самооборони Геннадій Шевченко, автобус перетнув вісім блокпостів, проїжджав через зони бойових конфліктів. Завдання ускладнювалося ще й тим, що серед пасажирів перебувала паралізована після ДТП жінка.

Розмістять переселенців у Каневі у спеціально підготовленому туристичному комплексі, де вони отримають харчування і соціальну допомогу. Батькам запропонують роботу, дітей влаштують у дошкільні заклади.

Як сказав Станчук, Черкащина готова приймати переселенців зі сходу, в області вже перебувають близько 100 осіб. Ще п’ять сімей 7 червня приїхали в область самостійно. Усі вони будуть розміщені.Читайте такожДітей-біженців з Луганщини в Одесі обіцяють зводити до цирку та дельфінарію

Черкаські правоохоронці планують найближчим часом новий рейд на схід України.