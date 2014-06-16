Головою ВАСУ обраний суддя Нечитайло

Як передає кореспондент УНІАН, новообраний голова суду виступив з короткою промовою перед пікетувальниками біля будівлі ВАСУ.

Нечитайло пообіцяв людям, що першочерговим його завданням буде боротьба з корупцією у Вищому адміністративному суді.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня судді Вищого адміністративного суду України оголосили перерву на невизначений термін у зборах колективу з обрання голови суду. На посаду голови ВАСУ було висунуто три кандидатури - судді Микола Кобилянський, Олександр Нечитайло та Михайло Смокович.

11 червня голова Люстраційного комітету при Кабінеті міністрів Єгор Соболєв заявив, що на посаду голови ВАСУ претендує Кобилянський, який “був представником президента Віктора Януковича”.

Сьогодні, 16 червня, близько 50 осіб зібралися під Вищим адміністративним судом, протестуючи проти обрання Кобилянського на посаду голови ВАСУ.