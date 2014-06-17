Нацгвардії виділили 2 млрд грн на придбання бронетехніки, обмундирування та зброї

Національній гвардії України виділено 2 млрд грн на придбання бронетехніки, обмундирування та озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Володимир Чеповий на брифінгу.

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«За доручення президента, Національній гвардії України державою виділено 2 млрд грн на придбання бронетехніки, спеціалізованих броньованих автомобілів, автомобілів для перевезення особового складу та іншої техніки, обмундирування та озброєння», - зазначив він.

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Також Чеповий зауважив, що «на базі Національної академії Національної гвардії України розпочато навчальний курс для 33-х екіпажів бронетехніки на спеціальних тренажерах».