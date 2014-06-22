Чехія не спростувала інформації про власних громадян, які воюють на боці терористів "ДНР"

«Розвідка також не має підтвердженої вірогідної інформації про те, щоб якісь радикали повернулись до Чехії з України чи Сирії», − сказав в інтерв’ю для Чеського телеграфного агентства ČTK речник Служби безпеки Ян Шубрт.

На його думку, однак, інформація BIS не мусить бути повною, «якщо хтось вирішить поїхати воювати за кордон і про це нікого не повідомить, немає способів, як це з’ясувати», передає Радіо Свобода.

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Джерелом інформації щодо ймовірної участі чехів у бойових діях в Україні послужило інтерв’ю чоловіка, який представився як Іво Стейскал з міста Брно. В інтерв’ю, яке з’явилось на донецькому сайті 62.ua Іво Стейскал розповідає про те, як він уже десять днів воює на боці так званої Донецької народної республіки.

Як повідомляють чеські ЗМІ, відео, оприлюднене на українському сайті, Міністерство закордонних справ Чехії відмовилось коментувати. «Дії окремих осіб ми коментувати не можемо», − заявила, зокрема, речник міністерства Йоганна Грохова.