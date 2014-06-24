Президент частково змінив склад РНБО
Президент України Петро Порошенко частково змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.
Про це йдеться в Указі №549/2014, розміщеного на сайті глави держави.
Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України документом персональний склад Ради національної безпеки і оборони України введені: Голова НБУ Валерія Гонтарєва, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, начальник Генштабу - Головнокомандувач Збройних Сил України Михайло Куцин.
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"Затвердити в персональний склад Ради національної безпеки і оборони України Ярему Віталія Григоровича - Генерального прокурора України (за згодою)", - йдеться в Указі.
Також Порошенко вивів зі складу Ради національної безпеки і оборони України екс-главу МЗС України Андрія Дещицю, екс-главу НБУ Степана Кубіва і екс-главу ГПУ Олега Махніцького.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.