Європейські експерти допоможуть Україні реформувати міліцію

Таке рішення у понеділок, 23 червня, прийняли міністри закордонних справ Євросоюзу, передає Радіо Прага.

Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки ЄС Кетрін Ештон зазначила, що Україна сама попросила такої допомоги.

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"Робоча група повинна поділитися з українськими колегами своїм досвідом і показати, як можна ефективніше застосовувати закони і правові норми в умовах демократії", - розповіла Ештон.

Група повинна почати працювати влітку і, імовірно, залишитися в Україні на два роки.