Президент Литви привітала український народ: "Слава Україні!"

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, МЗС України отримало від Канцелярії президента Литовської Республіки Далі Грібаускайте її офіційне привітання українському народу з нагоди підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

У відеозверненні до українців Грібаускайте сказала: «Шановний народ України, сьогодні Європейський Союз підписав Угоду про асоціацію з Україною. Вітаю ваш вибір бути європейцями». «Угода про асоціацію це ваш шлях до більшої свободи, демократії і Європейського добробуту», - зазначила президент Литви, вертаючись до українців.

Вона наголосила, що «Литва і усі країни-члени ЄС вітають рішучого партнера. Це наша спільна можливість поділитися з вами найкращим, що ми маємо - цінностями та партнерством».

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«Це великий день для Європи. Тому що Український народ – це народ, який вірить у Європейський спосіб життя. У реаліях сьогодення Європейський вибір є визначальним особливо для України», - говориться у зверненні.

«Шановні громадяни України! Я поздоровляю Вас з підписанням Угоди про асоціацію і вітаю вас в Європейській родині! Слава Україні!», - сказала президент Литви.