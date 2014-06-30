Бойовики з мінометів знову обстрілюють позиції сил АТО на горі Карачун - Тимчук

Про це на своїй сторінці у соцмережі написав керівник центру військово-політичних досліджень Дмитрий Тимчук.

"Протягом ночі 29-30 червня терористи здійснили обстріл позицій сил АТО. У Луганській області біля м. Кременна обстріляний блокпост сил АТО. Обстріл вівся з автоматичної стрілецької зброї і гранатометів. Військовослужбовці відбили напад, відкривши вогонь у відповідь з зенітної установки", - повідомив експерт.Читайте такожУ мережі з'явилося відео потужного артобстрілу гори Карачун

Крім цього, за словами Тимчука, протягом ночі неодноразово проводилися мінометні обстріли блокпостів сил АТО поблизу Слов'янська та Авдіївки.

"З 6.00 ранку по справжній момент терористи обстрілюють з мінометів позиції сил АТО на горі Карачун. На даний момент втрат серед військовослужбовців немає", - написав Тимчук.