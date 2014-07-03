Рада прийняла за основу законопроект про основи регіональної політики

За це рішення проголосували 227 народних депутатів з 323 зареєстрованих у сесійній залі.

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Метою законопроекту є створення законодавчої основи для реалізації нової державної регіональної політики, яка повинна охоплювати значно ширше коло питань, ніж просто підтримка регіонального розвитку. Законопроект визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні основи державної регіональної політики як складової частини внутрішньої політики країни.

Об'єктами державної регіональної політики є регіони, райони, міста, селища і села. Також її об'єктами можуть бути групи регіонів, міст, сіл, селищ.

У розробленні та забезпеченні реалізації державної регіональної політики беруть участь асоціації та інші об'єднання органів місцевого самоврядування, громадські об'єднання, юридичні та фізичні особи.

Державна стратегія регіонального розвитку розробляється на довгостроковий період (7 років) і затверджується урядом. Фінансове забезпечення державної регіональної політики здійснюється у відповідності з Бюджетним кодексом. Джерелами фінансування державної регіональної політики є, зокрема, кошти держбюджету, місцевих бюджетів, міжнародних організацій та благодійні внески.