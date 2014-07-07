У Луганську бойовики захопили перинатальний центр, вагітних жінок вигнали в підвал

20:58, 07 липня 2014
Політика
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У Луганську бойовики сьогодні, 7 липня, захопили перинатальний центр обласної клінічної лікарні, вагітних перемістили в підвал клініки.

террористы боевики / Twitter gazeta.ru

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов, який запевнив, що дану інформацію йому передають безпосередньо з місця події члени його громадської організації, які є очевидцями того, що відбувається.

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За його словами, перинатальний центр Луганської обласної клінічної лікарні - це висотна будівля і має зручне розташування для терористів, які мають намір розташувати тут свої снайперські точки для обстрілу аеропорту.

Також Снєгірьов повідомив, що «всіх вагітних жінок, які перебували в перинатальному центрі обласної клінічної лікарні терористи перемістили в підвал даної клініки».

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