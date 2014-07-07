Терористи знову обстрілюють Луганськ із "Граду"

Як передає кореспондент УНІАН, кілька потужних пострілів було чути близько 13.30 в усіх чотирьох районах міста.

Потім після нетривалої паузи пролунали одиночні постріли і вибухи. Імовірно, терористи обстрілювали автовокзал і аеропорт. Вулиці міста практично порожні.

Як повідомляв УНІАН учора, за інформацією Міністерства оборони, в Луганську терористи вели активний вогонь з артилерійських систем по житлових кварталах у районі залізничного вокзалу і автовокзалу.