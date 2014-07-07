Терористи знову обстрілюють Луганськ із "Граду"
14:58, 07 липня 2014Політика
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Терористи знову відновили обстріл Луганська з установки залпового вогню «Град».
Луганськ обстрілюють з Градів / 0642, Ілля Кононов
Як передає кореспондент УНІАН, кілька потужних пострілів було чути близько 13.30 в усіх чотирьох районах міста.
Потім після нетривалої паузи пролунали одиночні постріли і вибухи. Імовірно, терористи обстрілювали автовокзал і аеропорт. Вулиці міста практично порожні.
Як повідомляв УНІАН учора, за інформацією Міністерства оборони, в Луганську терористи вели активний вогонь з артилерійських систем по житлових кварталах у районі залізничного вокзалу і автовокзалу.
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