Янукович був, є і ще довго буде - Чечетов

Всі розмови про те, що в Партії регіонів налаштовані поміняти лідера, направлені на розкол нашої політичної сили, заявляє народний депутат від Партії регіонів Михайло Чечетов.

"Віктор Янукович був, є і ще довго буде, поки йому вистачить, дай Боже, здоров`я, лідером партії. Тому що альтернативи йому на сьогоднішній день немає, тому що це найбільш рейтинговий політик в країні. Це політик, що володіє найвищим ступенем довіри. І не тільки в партії, але і в цілому в країні. Всі знають, що найочевидніший кандидат на пост президента - це наш лідер. Тому здійснюються різні спроби, щоб дискредитувати його як майбутнього президента", - відзначив він.

Михайло Чечетов також відкинув інформацію про те, що один з головних фінансистів партії Рінат Ахметов має намір "покинути" ПР для того, щоб реалізувати новий проект спільно з Президентом, повідомляє Newsru з посиланням на ИМК.

"Рінат Ахметов дуже мудра і розумна людина. Він не мелькає щодня на телеканалах, в пресі. Але і його інтерв`ю, і коментарі в ЗМІ не часті, але дуже ємні, дуже ясні і однозначні. І ось буквально, коли хтось знову почав розкручувати інтригу, запустив “качку”, в якій дуже чітко видно певні лобістські вуха. Той, хто надумав внести смуту всередині партії і сказати, що в ній є якісь групи або угрупування, просто виконує чиєсь замовлення. Але я хочу підкреслити, що партія єдина, що ми працюємо як єдиний політичний організм і працюємо на благо держави", - акцентував Чечетов.