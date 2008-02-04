Ющенко зустрівся з Януковичем
Президент закликав до конструктивної роботи
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає фракцію Партії регіонів до конструктивної діяльності у Верховній Раді.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час зустрічі з лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Глава держави наголосив, що йдеться як про організаційні, так і законотворчі аспекти роботи Партії регіонів у парламенті.
Також В.ЮЩЕНКО заявив, що Верховна Рада повинна продемонструвати стабільну та ефективну роботу, зважаючи на необхідність прийняття низки ключових для країни законопроектів.
Президент особливо наголосив, що опозиція та більшість у парламенті зараз мають усі можливості для повноцінної співпраці.
Сторони також приділили увагу питанню доопрацювання держбюджету на 2008 рік.