Єхануров розказав, для чого українській еліті буйні

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ переконаний, що заяви опозиції про погіршення відносин з Росією у разі приєднання України до ПДЧ – необґрунтовані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на другій міжнародній конференції «Нова Україна в новій Європі».

«Євроатлантична інтеграція України, на превеликий жаль, асоціюється у опозиції з погіршенням відносин з Російською Федерацією, але політичні сили Росії не мають підстав заперечувати відносини України з Альянсом, оскільки самі проводять аналогічну політику», - сказав глава Міноборони.

Він також зауважив, що радою Росія-НАТО затверджені базові аспекти концепції спільних миротворчих операцій, парламент РФ ратифікував угоду щодо статусу програми альянсу «Партнерство заради миру», була проведена низка командно-штабних навчань щодо сумісності систем протиракетної оборони Росії та держав НАТО, запроваджується система обміну даними, обміну інформацією про повітряну обстановку між РФ і членами НАТО, РФ бере участь в операції НАТО «Активні зусилля».

За словами Ю.ЄХАНУРОВА, дані аналізу свідчать, що на один спільний захід України з Альянсом, Росія відповідає двома.

Міністр підкреслив, що ПДЧ включає в себе часткове реформування сектору безпеки і в більшій мірі стимулюватиме до реформування політичних інституцій, розвитку економіки, соціальної сфери, забезпечить контроль суспільства над владою.

На переконання Ю.ЄХАНУРОВА, українська політична еліта усвідомлює ці переваги, але одна її частина міняє свою позицію в залежності від того, де вона перебуває – у владі чи в опозиції. «Якщо ця частина знаходиться в опозиції, то вона переходить на езопівську мову або мовчить, допускаючи самих буйних до блокування трибуни», - сказав глава Міноборони.

Він уважає, що є всі політичні умови до приєднання до ПДЧ, оскільки цей план є логічним продовженням інтенсифікованого діалогу Україна-НАТО.

Водночас міністр підкреслив, що, зважаючи на бажання більшості українців вступити до ЄС, кожен громадянин України має дати відповідь на запитання, чи можлива євроінтеграція без євроатлантичної інтеграції.