Завтра Ющенко спробує пробитися до трибуни
13:42, 04 лютого 2008Політика
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Пряма трансляція
Завтра, 5 лютого, Президент України Віктор ЮЩЕНКО орієнтовно о 10.30 в українському парламенті виголосить щорічне Послання до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Пряму трансляцію заходу вестимуть телеканал «Рада», НТКУ, «5 канал», «24 канал», Всесвітня служба «УТР».
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