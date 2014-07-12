Представники «ДНР» не хочуть сісти за стіл переговорів - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що представники так званої «Донецької народної республіки» умисне уникають можливості проведення переговорів, незважаючи на безліч запропонованих варіантів і місць їх проведення.

Про це Клімкін заявив в інтерв'ю газеті "Коммерсант".

"Ми вже випробували усі можливі засоби (щоб зустріч відбулася). Ми намагалися організувати засідання тристоронньої контактної групи, де тільки можна, включаючи такі унікальні місця, як Святогорська лавра — святе місце для всіх православних християн, але і туди, на жаль, сепаратисти не приїхали. Вони наполягали тільки на Донецьку, який з погляду ситуації безпеки неприйнятний не тільки для представників України, тобто Леоніда Кучми, а й для представників ОБСЄ. Ми пропонували провести засідання і на території РФ, але на це не було згоди російської сторони", - сказав міністр.

За його словами, також пропонувалися інноваційні підходи — відеоконференцію по Skype, наприклад, але і на це не було згоди з боку сепаратистів.

Водночас Клімкін висловив сподівання, що найближчі дні "ми все ж зможемо організувати відеоконференцію і під час її обговоримо, яким чином просуватися далі, де і коли можна провести реальну зустріч, і що ми на ній обговорюватимемо".

Читайте такожБойовики далі обстрілюють позиції українських військових: 7 загинули, 33 поранені

"Можливі елементи спільної заяви. Але все, що було можливе для організації зустрічі контактної групи в строк, ми зробили", - сказав очільник МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, АТО у Луганській і Донецькій областях проти російських бойовиків проводиться з 15 квітня.

23 червня в Донецьку пройшли переговори з мирного врегулювання ситуації на сході України. На зустрічі були присутні спецпредставник чинного голови ОБСЄ Хайді Тальявіні, Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Михайло Зурабов, колишній президент України Леонід Кучма, лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук, депутат від Партії регіонів Нестір Шуфрич, екс-депутат Олег Царьов, а також лідери бойовиків «ДНР» і «ЛНР».

27 червня у Донецьку відбулися чергові переговори з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

28 червня Кучма заявив, що ухвалення терористами рішення скласти зброю багато в чому залежить від позиції Росії, і терористи не налаштовані на мирний процес.

4 липня Шуфрич заявив, що відновлення активної фази антитерористичної операції на Донбасі зірвало переговори з лідерами терористами «ДНР» і «ЛНР».