Українське питання внесуть до порядку денного засідання Європейської ради 16 липня

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, про це під час переговорів з Петром Порошенком заявив президент Європейської ради Герман Ван Ромпей.

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Глава держави звернувся до президента Європейської ради з проханням включити українське питання в порядок денний Європейської ради 16 липня. В свою чергу Герман Ван Ромпей запевнив, що це буде обов'язково зроблено.

Петро Порошенко зазначив, що чекає чіткої і рішучої реакції ЄС згідно з Висновками Європейської ради 27 червня.

Також під час розмови Петро Порошенко закликав Євросоюз дати належну оцінку фактам нелегального перетину українсько-російського кордону важкою військовою технікою і атакам російських військових на позиції українських військовослужбовців.

Президент запевнив, що Україна надасть всі документальні свідчення для відповідного міжнародного реагування. Петро Порошенко повідомив, що вимагає звільнення всіх українських заручників, які знаходяться в полоні, включно з ув'язненими в Росії пілотом Надією Савченко і режисером Олегом Сенцовим.