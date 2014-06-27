Ван Ромпей: У Києві люди віддали життя за Європу, і ми цього не забудемо

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив президент Ради ЄС Герман Ван Ромпей, виступаючи на саміті ЄС перед підписанням документів.

«Це – великий день для Європи», - підкреслив він.

«У Києві люди віддали свої життя за тісні зв’язки з ЄС, і ми цього не забудемо. Сильні політичні та економічні відносини принесуть стабільність і заможність усьому Європейському континенту. Така співпраця базується на спільних цінностях – демократії, правах людини, основних свободах та верховенстві права», - сказав Ромпей.

Ромпей заявив про повну підтримку країн-підписантів - України, Молдови та Грузії - з боку ЄС та визнання їхньої територіальної цілісності.

Читайте такожУкраїна та ЄС підписали Угоду про асоціацію в повному обсязі«ЄС стоїть на вашому боці. У вас є наша підтримка та солідарність і наше визнання вашої територіальної цілісності», - сказав він.

Президент Ради ЄС наголосив, що ці угоди не можуть завдати шкоди Росії. «Євросоюз готовий співпрацювати з Росією, щоб виправити непорозуміння, які можуть бути, і разом шукати більш безпечне майбутнє для нашого спільного континенту. Наша спільнота хоче стабільного Європейського континенту, який ми всі розділяємо», - наголосив він.

Він також висловився за безвізовий режим, який «зблизить наші суспільства».