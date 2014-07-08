Київ закликав ЄС негайно ввести санкції проти Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський. "З боку Росії до цих пір не встановлено жорсткий контроль за кордоном, продовжується перекидання вантажівок зі зброєю і людьми на територію України", - зазначив він.

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"Ми закликаємо до негайного введення Європейським союзом подальших санкцій проти Росії", - підкреслив заступник міністра, зазначивши, що "кожен день зволікань буде заохочувати ідеологію агресії, буде посилювати напругу в центрі Європи і буде створювати нові загрози для миру і безпеки".

Як повідомляв УНІАН, раніше Євросоюз і США ввели візові та економічні санкції проти кількох десятків високопоставлених російських чиновників і бізнесменів через анексію Росією Криму.