В аеропорту Схипол ще не має офіційної інформації про падіння в Україні літака

Про це власному кореспонденту агентства УНІАН повідомив представник аеропорту Роджер Доффміс.

"У нас ще немає деталей щодо цього повідомлення. Ми бачили на "Твіттері" Малазійських авіаліній, що з малазійським літаком рейсу MH17 втрачено контакт у повітряному просторі над Україною. Це тільки те, що нам відомо на цей момент, ми не можемо підтвердити ніяких деталей", - сказав він.

Роджер Доффміс зазначив, що після того, як буде отримана підтверджена інформація, відбудеться обговорення того, як "реагувати в цій ситуації".

Відповідаючи на питання, чи буде нідерландський аеропорт контактувати з українською стороною, він сказав: "Ми зараз будемо планувати, як реагувати у цій ситуації, і ми будемо контактувати з багатьма агентствами", - налаголосив Роджер Доффміс.