В аеропорту Схипол ще не має офіційної інформації про падіння в Україні літака
В аеропорту Схипол (Schiphol) ще не має інформації щодо падіння в Україні малазійського літака. Як тільки буде отримана підтверджена інформація, будуть ухвалені необхідні рішення.
Про це власному кореспонденту агентства УНІАН повідомив представник аеропорту Роджер Доффміс.
"У нас ще немає деталей щодо цього повідомлення. Ми бачили на "Твіттері" Малазійських авіаліній, що з малазійським літаком рейсу MH17 втрачено контакт у повітряному просторі над Україною. Це тільки те, що нам відомо на цей момент, ми не можемо підтвердити ніяких деталей", - сказав він.
Роджер Доффміс зазначив, що після того, як буде отримана підтверджена інформація, відбудеться обговорення того, як "реагувати в цій ситуації".
Відповідаючи на питання, чи буде нідерландський аеропорт контактувати з українською стороною, він сказав: "Ми зараз будемо планувати, як реагувати у цій ситуації, і ми будемо контактувати з багатьма агентствами", - налаголосив Роджер Доффміс.