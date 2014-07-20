Міжнародний аеропорт «Харків» працює в штатному режимі – ОДА

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на голову ХОДА Ігоря Балуту.

«Жодної небезпеки для повітряних суден, що прибувають до Харкова і вилітають звідси, на сьогоднішній день немає. Органи правопорядку роблять все необхідне для гарантування безпеки на території Харківської області, у тому числі, і в Міжнародному аеропорту «Харків», - запевнив Балута.

Читайте такожКиїв і Харків безкоштовно розмістять родичів загиблих пасажирів Боїнга 777Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 липня, заступник голови - керівник апарату Харківської ОДА, керівник Антикризового центру з підтримки сімей загиблих та забезпечення роботи урядової комісії із розслідування причин авіакатастрофи літака «Боїнг-777» Василь Хома заявив журналістам, що в Харківській області можуть перебувати диверсійні групи з переносними зенітно-ракетними комплексами.

«Є інформація про те, що на території Харківської області можуть знаходитися диверсійні групи з переносними зенітно-ракетними комплексами. Триває відповідна робота», - сказав він.

Він додав, що через цю інформацію в Харківському аеропорту діє певне обмеження на польоти.