Турчинов заявив, що Путін бреше про свої війська на кордоні

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав під час парламентських слухань на тему: “Обороноздатність України у 21-му столітті: виклики, загрози та шляхи їхнього подолання”.

“Ведеться війна проти України в Донецькій і Луганській областях”, - зауважив Турчинов.

За його словами, не є таємницею, що на кордонах з Україною “продовжують концентруватися російські збройні сили, які готові до вторгнення на нашу територію”.

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“І всі запевнення президента Путіна світовій громадськості, на превеликий жаль, є брехнею”, - підкреслив Турчинов.

За його словами є спроби дестабілізувати ситуацію у багатьох областях на півдні і сході України: Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській.

Голова ВР подякував усім, хто контролює ситуацію і блокує “розповсюдження терористичної небезпеки по нашій країні”.